На шахте в Павлограде произошел взрыв метана, есть пострадавшие: подробности

В городе Павлоград Днепропетровской области на одной из угольных шахт в ночь на 17 июня произошел взрыв. Пострадали трое сотрудников предприятия, они госпитализированы.

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Инцидент подтвердила пресс-служба Минэнергетики Украины на официальном сайте. Сообщается, что взорвался газ метан. Почему это произошло, информации нет.

В момент, когда прогремел взрыв, в шахте находились 200 работников. Трое из них получили травмы, погибших нет. Потерпевших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Других горняков удалось вывести на поверхность. Больше подробностей о ЧП Министерство энергетики не раскрыло.

Как писал OBOZREVATEL:

– 16 июня в Бучанском районе Киевской области прогремели взрывы. В полиции сообщили, что это была массовая детонация вражеских боеприпасов, оставленных оккупантами на прежних позициях вблизи села Здвижовка. Причиной стал пожар в лесу, который начался вследствие российского ракетного обстрела.

– Напомним, что в тот день государство-агрессор запустило по нашей стране "Кинжалы" и "Калибры". Всех их (а это шесть крылатых ракет "Калибр" и шесть аэробалистических "Кинжалов") удалось сбить. Защитники Украины также приземлили два разведывательных БпЛА оккупантов.

– Обломки ракет повредили дома в Киевской области. Ранения получили шесть человек, среди пострадавших есть ребенок.

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