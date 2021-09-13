На Ровенщине пьяный водитель влетел в стадо коров и протаранил забор. Фото

В Ровенской области, в селе Колодезное в воскресенье, 12 сентября водитель легкового автомобиля врезался в 6 коров, которых на тот момент вели домой после пастбища и въехал на территорию частного домовладения пробив деревянный забор. Водитель на тот момент был пьян.

Как сообщили в НПУ Ровенской области, ЧП произошло около 19 часов на улице Центральной. Наезд на животных совершил 46-летний водитель автомобиля Ford, житель села Быстричи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)..

При этом трое животных от удара об машину погибли на месте, еще трое оказались тяжело травмированы.

Прибывшие на место ДТП правоохранители проверили водителя на трезвость. Содержание алкоголя в его крови составлял 2,64 промилле, что в 13 раз превышает допустимую норму.

Видео дня

По факту правонарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение ТС или иного имущества полицейские составили админпротокол по статье 124 КУоАП. Кроме того, за управление в состоянии алкогольного опьянения инспекторы оформили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.

"За совершенное водителю грозит более 17 000 гривен штрафа. Кроме того, потерпевшие, чьи животные пострадали вправе заявить гражданский иск для возмещения материального ущерба", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 33-летний водитель на Mercedes влетел в троих людей на тротуаре, а после этого врезался в дом.