На Ровенщине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии: уже найдены останки

На Ровенщине, в селе Углы, украинско-польские специалисты начали эксгумацию жертв Волынской трагедии. Вскоре, после начала поисковых работ, были найдены человеческие останки.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Первый этап поисковых работ продлится до 27 марта.

Что известно

Совместная украинско-польская экспедиция с участием около 20 специалистов стартовала 23 марта. Уже на начальном этапе во время земляных работ были обнаружены человеческие останки, однако из-за того, что исследования проводятся на территории бывшего кладбища, их происхождение пока не установлено.

Отмечается, что с украинской стороны к работам привлечены эксперты Львовского мемориально-поискового центра "Доля", с польской – специалисты Поморского университета.

Проведение эксгумации инициировала польская общественная деятельница Каролина Романовская, родственники которой, по семейным воспоминаниям, похоронены в братской могиле.

По ее данным, в мае 1943 года на этом месте были похоронены десятки погибших поляков и украинцев, и для ее семьи эти поиски имеют важное значение, учитывая возможность достойного перезахоронения.

По информации Института Национальной памяти Польши, количество погибших в селе Углы составляет от 60 до 104 человек и указывает на причастность бойцов Украинской повстанческой армии (УПА) к нападению на польское население.

В Польше считают, что к трагедии могла быть причастна сотня Никона Семенюка ("Яремы"), однако точное количество поляков на 12 мая 1943 года, а также тех, кто успел уехать или выжил, остается неизвестным.

По данным украинских исследователей, массовые убийства происходили на территории Сарненского и Костопольского уездов, а советская власть в межвоенный период и во время Второй мировой войны вела антипольскую пропаганду среди преимущественно православных украинцев, что способствовало разжиганию вражды между польским и украинским населением.

Что известно о Волынской трагедии

Волынская трагедия произошла в 1943 году, когда польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили, по данным украинских исследователей, обоюдные этнические чистки поляков и украинцев.

В итоге в регионе погибло более 100 тыс. поляков и 40 тыс. украинцев. Свидетели тех событий отмечают жестокие методы расправ с обеих сторон.

Как писал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому подарок во время его визита в Варшаву в декабре 2025 года. Глава государства передал украинскому коллеге книгу "Документы Волынского преступления", которая была опубликована в 2023 году, когда Навроцкий занимал должность президента Института национальной памяти.

