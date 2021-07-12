На Ривненщине квадроцикл влетел в дерево: подросток погиб на месте. Фото

В воскресенье, 11 июля, в Ривненской области в Варашском районе близ села Грабунь 16-летний парень погиб в ДТП. Он на большой скорости врезался в дерево.

Водитель квадроцикла житель села Вежица потерял управление, что стало причиной его гибели, отметили сотрудники Нацполиции в Ривненской области. Спасти его медикам не удалось (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сообщается, что парень на транспортном средстве не смог проехать по дороге в лесу. В результате удара о дерево он погиб мгновенно. Его пассажира-сверстника госпитализировали в Рокитновскую больницу. Сейчас угрозы его жизни нет.

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Известно, что квадроцикл, который использовали молодые люди, принадлежит отцу погибшего. Оба несовершеннолетних находились без защитных шлемов.

По факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования транспортное средство изъято.

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