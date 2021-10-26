На Ривненской АЭС произошла авария: в ГСЧС рассказали о ситуации

Во вторник. 26 октября, на Ривненской атомной электростанции, которая расположена в городе Вараш, произошла авария. Водородная труба, диаметром в 50мм, внезапно разгерметизировалась и вытекший газ вспыхнул при концентрации воздуха.

Об этом рассказала пресс-служба ГУ ГСЧС в Ривненской области в Facebook. К счастью, вспышка произошла на открытой территории третьего блока и не произвела дальнейшего пожара.

Прибывшие на место спасатели перекрыли трубопровод и устранили течь. Сотрудники АЭС были предварительно эвакуированы и никто не пострадал.

"Сейчас радиационное и противопожарное состояние внутри нормы. Станция работает в штатном режиме", – заключили пожарные.

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Напомним, что Ривненская АЭС начала работу в 1973 года. С тех пор в блоке №3 произошел пожар в 2019 года, когда на территории произошел сбой работы трансформатора.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в районе острова Змеинный произошла авария с кораблем ВМС Украины. Судно размагничивания "Балта" 14 октября столкнулось с неизвестным объектом и получило повреждение.