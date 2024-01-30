На Ривненщине столкнулись скорая, которая везла пациентку, и легковушка: есть пострадавшие. Фото

В Ривненской области произошло ДТП с участием скорой, перевозившей пациентку, и легкового автомобиля. Авария произошла в городе Сарны.

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В результате столкновения пострадала водитель легковушки, а также фельдшер и пациентка, находившиеся в автомобиле скорой. Подробности сообщили в полиции Ривненской области.

Столкновение скорой и легкового автомобиля на регулируемом перекрестке улиц Техническая и Европейская в Сарнах произошло утром 30 января: сообщение об аварии поступило на спецлинию полиции в 07:41.

Следственно-оперативная группа Сарненского РОП и следователь СУ ГУНП на месте происшествия предварительно установили, что 38-летняя водитель Renault Scenic, двигаясь на разрешенный сигнал светофора, допустила столкновение с автомобилем экстренной медицинской помощи, который пересекал перекресток с включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал", – отмечено в сообщении.

В полиции Ривненской области сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека: патрульная полицейская, которая ехала за рулем легковушки, а также 52-летняя фельдшер скорой и 83-летняя женщина, которую транспортировали в больницу.

Всех троих пострадавших женщин доставили в медучреждение. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии в рамках открытого уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель попала в ДТП и устроила еще две аварии, убегая от патрульных. После первой аварии она въехала еще в три автомобиля.

По данным правоохранителей, виновница ДТП находилась под воздействием алкоголя. С ней в салоне автомобиля находился маленький сын.