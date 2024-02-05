В Ривненской области погибли многодетные родители из двух семей: осиротели 23 ребенка

В Ривненской области в ужасном ДТП погибли две супружеские пары, многодетные родители. Сиротами стали 13 несовершеннолетних детей. Всего же в двух семьях воспитывались 23 ребенка. Родители ехали на службу в соседний район.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Микроавтобус столкнулся с грузовиком

Трагедия случилась 2 февраля утром. Микроавтобус Mersedec Benz Vito столкнулся с грузовиком DAF. Удар был такой силы, что у буса передняя часть превратилась в груду металла.

В результате погибли 50-летний Леонид и 47-летняя Людмила Тихончуки из села Витковичи, а также 43-летняя Ирина и 44-летний Владимир Боднаруки из села Богуши Березновской громады Ривненской области. За рулем автомобиля был Леонид Тихончук.

По сообщению пресс-службы Ривненской областной полиции, Mersedec выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Однако точную причину смертельной аварии установит следствие.

Местные жители пишут в соцсетях, что в этом месте дорога имеет сильное закругление, а полосы движения достаточно узкие, поэтому ездить тут надо очень осторожно.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели нескольких людей. Виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы и лишение водительских прав на срок до трех лет.

Старшие дети вернулись с заработков

Обе семейные пары с еще одной знакомой направлялись на собрание в соседний район, они являются верующими – христианами веры евангельской.

В селе Богуши уже попрощались с погибшими Ириной и Владимиром Боднаруками.

Супруги воспитывали девятерых детей. Четверо из них уже совершеннолетние – два брата и две сестры. Один из старших братьев страдает ДЦП. Старшие сестры, которым 18 и 20 лет, были на заработках за границей, сейчас они вернулись.

Родители Ирины возьмут на себя заботы о старшем сыне. Вопрос об опекунстве над младшими детьми решается, но в любом случае это будет кто-то из родственников.

"У нас в селе много верующих, и мы друг другу помогаем, поэтому эта семья без поддержки не останется. Младшему ребенку там всего 8 лет. Больно смотреть, как дети переживают такое горе. Это очень хорошая семья, дети воспитанные, хорошо учатся в школе. У них свой дом, свое хозяйство. Есть корова, куры, огород, на котором все работали. Очень дружные дети", – рассказал один из местных жителей.

Самому младшему – всего два годика

Погибшие Леонид и Людмила Тихончуки жили в селе Витковичи. У них остались 14 детей – восемь из них несовершеннолетние, самому младшему всего два годика. Другие учатся в школе, с 1 по 11 класс.

Об этой семье соседи отзываются также очень тепло.

"Добрые люди, отзывчивые и всегда готовы были прийти на помощь. У них у самих много забот, ведь в доме столько детей. Но и родным или соседям они никогда не отказывали. Дети очень воспитанные, всегда ухоженные, как мама успевала за всем этим следить, даже не представляю", – рассказала одна из местных жителей.

По данным полиции, количество аварий в Украине в прошлом году выросло на 26%. Всего зарегистрировано 26 642 ДТП, в которых погибли 3053 человека, пострадали 29 502.