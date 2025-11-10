На Ривненщине нашли тело подростка, который насмерть сбил военного: родные не верят в версию полиции

На Ривненщине произошла ужасная трагедия, которая переполошила жителей сразу двух сел. Поздно вечером 16-летний подросток на мотоцикле сбил 36-летнего военного. Парень с места ДТП скрылся, а утром его нашли повешенным. А пострадавший от помощи отказался, и его доставили домой. Утром он также скончался.

Две смерти буквально потрясли жителей сел Клесов и Виры Ривненской области. 5 ноября 16-летний Роман Шило из села Виры с родителями и братьями отправился на собрание в церковь пятидесятников. После этого Роман сказал родным, что заедет на мотоцикле к друзьям.

"Вечером отец его набрал, сказал, что уже поздно, Рома ответил, что уже выезжает домой. Прошло некоторое время, его нет. Стали снова звонить, а он не отвечает. Через некоторое время ответила девушка, сказала, что находится в селе Клесов на дороге, нашла телефон Ромы. Мы бросились туда", – рассказывает OBOZ.UA мама Романа Марина.

Как оказалась, это была подруга Ромы. Она тоже о нем беспокоилась, звонила, но трубку никто не брал. Тогда по геолокации она определила, где он находится, и с сестрой приехала на место. Но Ромы тут не оказалось, зато лежал телефон, кроссовка и кусок пластика от мотоцикла. Родным девушки сообщили, что тут было ДТП, Рома кого-то сбил.

Семья всю ночь искала Рому. Мать рассказывает, что несколько раз даже ездили в ТЦК, проверяли больницы, обзванивали, но нигде не было ни сына, ни его мотоцикла.

И только утро маму вдруг набрал участковый, он сбросил ей фотографию. На ней был Рома, только уже мертвый, он был повешен на дереве.

В больницу ехать отказался

Как выяснилось, в ту ночь Рома на мотоцикле сбил прохожего – 36-летнего военного Андрея Головача, который жил в селе Клесов. То ли от испуга, то ли еще из-за чего, но подросток покинул место аварии на своем мотоцикле.

Местные жители, которые услышали подозрительный звук, вышли на дорогу и увидели лежащего мужчину, им оказался 36-летний Андрей Головач. Как рассказывали очевидцы, от вызова скорой он отказался, сказал, что с ним все хорошо, и попросил отправить его домой, к матери.

"Мы с Андреем уже две недели как поссорились и не жили вместе. Он действительно военный, воевал на Покровском направлении, был контужен, у него проблемы с почками, и он лечился. Он не находился в розыске, поскольку нас дважды останавливала ТЦК, проверяли документы. Я инвалид 3-й группы, у него проблемы со здоровьем, военные его не трогали. Он жил в селе, работал. Мы полгода назад с ним поженились, но в последнее время он стал себя вести нехорошо, ругался, ссорился. Тогда я ему сказала, что у меня у самой сын, квартира съемная, 1-комнатная, зачем ему все это слышать, и он пошел к матери", – описывает супруга Андрея Татьяна Маковецкая.

Вечером 5 ноября ей позвонил участковый и сообщил, что ее муж попал в аварию, его сбил мотоцикл, сейчас он у матери.

"Я набрала его маму, она подтвердила, что Андрей у нее, его привез какой-то мужчина. Он лежит, пьет водичку, был пьяный. Мы с ней договорились, что утром отвезем его в больницу, чтобы обследовать. На следующее утро около 7 часов я ей позвонила. Она сказала, что Андрей жалуется на головные боли, ничего не ест. Я еще сказала, чтобы она дала лекарство от головной боли, а я приеду, и отвезем его в больницу на обследование. Мама говорит, что Андрей не хочет. Я уже пошла на работу, сама работаю фельдшером. А около 10 часов утра мне позвонили и сказали, что с Андреем что-то не то. Он умер", – говорит Татьяна.

Родные подростка не верят в версию полиции

В селах сразу пошли разговоры, что 16-летнего водителя мотоцикла могли убить. Его мама говорит, что на лице сына был синяк.

"А одежда была до пояса вся грязная, словно его куда-то волокли. Он был повешен, но сам при этом стоял на ногах, колени чуть согнуты и уже застыли. Не мог он так повеситься, его убили", – считает мать.

Также женщина приводит нестыковки. По сообщению полиции, мотоцикл Романа стоял возле больницы. Но женщина говорит, что не было там ночью мотоцикла, они приходили туда, когда искали Рому и мотоцикла не видели.

Также Марина обращает внимание, что полиция сообщила, что на месте аварии изъяла телефон и обломки мотоцикла. Однако телефон нашли девушки, а кроссовка с места аварии до сих пор лежит у них дома, правоохранители им не интересовались.

"Да и с камер видеонаблюдения все вычищено, там ничего нет. Я уверена, что сына убили, он не сам повесился, но следователи до сих пор с нами не общались", – подытоживает Марина.

Жена военного Татьяна говорит, что все разговоры слышала, однако всю ночь после аварии Андрей провел дома, под наблюдением матери.

"Он не мог никого убить. Он мухи бы не обидел. Да, он был пьяным, лежал, ему было плохо, куда он пойдет в таком состоянии. Он только воду пил, есть ничего не мог. Мне жаль того парня и что так случилось, я того парня не виню. Много версий сейчас гуляет, но мой муж никого не мог убить", – говорит Татьяна.

В полиции Ривненской области сообщили, что расследуют два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство с отметкой самоубийство. И по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего.