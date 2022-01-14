На Ривненщине мужчина убил 27-летнюю возлюбленную из-за ревности: тело месяц лежало в канаве

В Ровенской области мужчина на почве ревности убил свою 27-летнюю возлюбленную. Тело женщины почти месяц пролежало в канаве.

Подозреваемый сознался в преступлении, ему уже сообщили о подозрении. Об этом проинформировали в Главном управлении Национальной полиции в Ровенской области.

27-летнего мужчину, который оказался жителем села Соломеевка, правоохранители задержали, подозревая в совершении угона и надругательства над могилами, но во время общения с копами он рассказал об еще одном своем преступлении.

В частности, он рассказал, что в середине декабря убил свою сожительницу, а ее тело спрятал в лесной посадке возле села Билаши Сарненского района. На место происшествия выехали руководство и следователи отделения полиции №1 Сарненского РПП и областного управления полиции.

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В канаве они обнаружили прикрытое ветвями и мхом тело женщины с повреждениями в области головы. Впоследствии его направили на экспертизу.

В ходе расследования правоохранители установили, что в середине декабря 2021 года нетрезвые сожители шли в село Белаши и планировали там украсть продукты питания у местных жителей.

По дороге между ними возник словесный конфликт на почве ревности, во время которого мужчина взял деревянную палку и ударил ней женщину в область головы и лица. От полученных травм она сразу же скончалась. Пытаясь, скрыть следы преступления, подозреваемый перетащил тело в яму и прикрыл ветвями деревьев.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины, а прокуроры сообщили мужчине о подозрении и отправили ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения виде содержания под стражей. За умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В полиции добавили, что сожители вели аморальный образ жизни. Более того, они оба находились в розыске за совершенные различных имущественные преступления.

Напомним, в Черкасской области 39-летний мужчина жестоко убил свою бывшую сожительницу, нанеся ей несколько ударов ножом в живот. Свидетелями преступления стали двое маленьких детей 24-летней женщины.

Ранее в Закарпатской области обнаружили тело пропавшей 30 декабря Габриэллы Яцкович. По предварительным данным это было убийство, при чем еще какое-то время неизвестный вел переписку с телефона покойной от ее имени.

Также в Италии 80-летний пенсионер жестоко убил свою 61-летнюю супругу, которой оказалась украинка Наталья Киричок. Супруги прожили вместе 17 лет и раньше особо не ссорились, но с недавних пор мужчина стал все чаще ревновать жену.