На Ривненщине 17-летиний парень бросился под колеса поезда и погиб на месте. Детали трагедии

В воскресенье вечером, 23 января, на железнодорожной станции Дубно в Ривненской области 17-летний парень бросился на рельсы перед проезжающим локомотивом. Несмотря на сигналы и экстренное торможение машиниста, избежать столкновения не удалось и подросток погиб на месте.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции на Ривненщине в Telegram-канале. Следователи немедленно начали выяснять причины трагедии и обстоятельства, которые послужили поводом для суицидального поступка.

Как выяснилось, 17-летний дубенчанин жил с матерью, отчимом и братом. В семье не было заметных конфликтов, с родителями у него был вполне нормальный контакт. В профессиональном техучилище, где он числился студентом, о нем отзываются с положительной характеристикой.

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При молодом парне не было предсмертной записки. На свою последнюю в жизни станцию он пришел после воскресной прогулки с друзьями, но ушел из компании раньше всех – около 17:30.

"Он стоял на соседней колее, когда наш поезд ехал мимо станции. Уже когда мы приближались к нему, он резко прыгнул под колеса и упал", – поделился жуткими подробностями помощник машиниста скоростного состава "Киев – Львов".

Полиция возбудила уголовное производство и продолжит расследование трагического факта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиции удалось предотвратить смерть парня, который пытался покончить с собой, перерезав себе вены.