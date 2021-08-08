Итак, господа присяжные, август начался.

Сегодняшний обзор военно-политический ситуации, пожалуй, начнём с весьма пространной и притворно-истерической цитаты из "телеги" одного из ведущих кремлёвских военно-информационных пропаГ*НДОНОВ и провокаторов, афилированных с информационными подразделениями ГУ ГШ ВС РФ – Юрия Котенка, известного в информационном пространстве как "военкор Котенок", или просто "Котелок", "Котёл".

Итак, цитата из его очередной "нетленки":

"... И вот в 2014 они дождались момента, когда им разрешили резать, пытать и убивать людей Донбасса. Мерзкая нацистская тварь по фамилии Зеленский в своем интервью вполне открыто про это говорит. Эта тварь на голубом глазу называет враньем обвинения в том, что его армия обстреливает мирных жителей в Донбассе. Он не понимает, что об этом думают те жители ДНР и ЛНР, которые ЕЖЕДНЕВНО 7 лет находятся под обстрелами ВСУ? И до этого то же самое говорили такие же мерзкие нацистские твари Порошенко, Турчинов, Яценюк, Аваков, Резников, Кравчук и прочий биологический мусор. Они никогда не оставят Донбасс в покое, никогда не перестанут стрелять и убивать и никогда не будут договариваться о мире. Какие минские соглашения, вы о чём, американские шестерки просто тянут время. Они просто хотят уничтожить нас. Просто прислушайтесь к тому, что они говорят. И я предсказываю то, чем они уже в самое ближайшее время собираются заниматься. Под руководством, в том числе, британских, канадских и американских специалистов на территории Украины проходят обучение террористические группы, члены которых уже имеют или в скором времени будут иметь российское гражданство. Куда они отправятся после обучения? Риторический вопрос..." (с)

5.08.2021.... 21.27

Просто феерично!

Особенно впечатляет президент Зеленский, как "мерзкая нацисткая тварь". Но, честно говоря, если рассматривать сей текст в отрыве от общей военно-политической ситуации, то эти слова одного из ведущих кремлёвских инфо-кретинов могут до глубины души задеть разве что, завзятых порохоботов. Не это главное в тексте очередного шойговского "м*дака на зарплате"...

Главные в этом тексте – последних два абзаца.

Просто, выражаясь словами этого же "дырявого Котла", сопоставьте то, что он несёт, с последними событиями.

1. Резкое обострение "психического заболевания" белорусского недодиктатора, связанного с очередным "закрытием границ", шпиономанией и массированой атакой границ ЕС тушками нелегальных мигрантов. Причём всё это происходит на фоне начала странно-заблаговременного разворачивания достаточно объёмной группировки российских войск на территории Беларуси, якобы для учений "Запад-2021", и откровенными обвинениями Украины, Литвы, Польши в купе с США и Германией во "враждебности" и проведении "подрывной работы против Беларуси".

2. Кейс с господином Шишовым. Тут, думаю, комментарии излишни. А "нарисовавшийся" в этой истории "внезапно" явный провокатор месье "Боцман" с якобы своим "нацистким бэкграундом" достаточно откровенно и ясно указывает, каким ветром в киевские парки время от времени заносит очередных висельников, особенно – беларуско-оппозиционной этимологии... Кремлёвские психиатры явно весьма внимательно отслеживают "течение болезни" у минского пОциента. И при необходимости весьма хитромудро её корректируют.

3. На этой же неделе, достаточно РЕЗКО Кремль начал и свою "газовую" игру в Европе. Поставки газа в европейские хранилища существенно упали, цена на газ на европейских хабах уверенно поползла вверх. А попытки Кремля повлиять на политическую ситуацию и предстоящие в Германии выборы также вылезли наружу. Мордор явно пытается "озаботить Европу", в первую очередь – ключевую для неё страну (ФРГ) – целым рядом проблем в предверии каких-то значимых для него событий, что бы "эти малахольные не вмешивались".

4. В информационной сфере самого Мордора продолжает не только превалировать, но и и нарастать всеобъемлющий тезис о том, что "никаких анти-Россий" под боком Кремля быть по-определению не может" и "...с этим надо что-то делать", причём, чем скорее - тем лучше.

Про то, что "с Украиной пора бы что-то решать", в Мордоре треплются уже практически все, от Нарышкина и Толстого – до дворников на Лубянке. Миф о "возрастающей агрессивности киевского режима" (в который очень хорошо укладываются "подготавливаемые западными специалистами укро-диверсанты") плывёт и ширится просторами Мордора. От него до тезиса "нам, ну или там, нашим беларусским друзьям, придётся защищаться путём насильного умиротворения Украины" (ну или её уничтожения) – рукой подать. В таком случае, создание для этого того, что называют casus belli (буквально – "случай для войны") - исключительно "технический" вопрос. Тут главное ЗАРАНЕЕ создать информационную почву и общественное мнение.

5. Про гипотетические "пушилинские контр-удары" и отнюдь не гипотетические внезапно-резкие артиллерийские огневые налёты по нашим бригадным ТЫЛОВЫМ пунктам управления (ТПУ) на Донбассе я даже не вспоминаю. Ко всему прочему, по нашим (группы ИС) сведениям, в обоих оккупационных корпусах в течение последнего месяца резко возрос уровень количества учебно-боевых мероприятий, и постепенно набирает обороты процесс восстановления боеспособности основной массы ВВТ (вооружения и военной техники). Усиленно пополняются запасы МТС (особенно топлива и боеприпасов). Что характерно, и денЮжка на эти забавы нашлась, и соответствующие специалисты.

6. Ну и стартовавшая распродажа из мордорских закромов ценных металлов, драгоценных каменьев и прочего компактного, но дорогостоящего "сырья", что толковать возможно двояко – либо Мордор, находится в "тяжёлом материальном положении" (что явно не соответствует действительности), либо он готовится к каким-то важным и масштабным форс-мажорным событиям, когда ему потребуются сразу и резко В ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ МАСШТАБАХ, СВОБОДНЫЕ (имеется в виду – нигде не учтённые) средства в иноземной валюте (что выглядит, намного правдоподобнее).

7. Тотальная зачистка российского опозиционного поля (включая СМИ и разнообразных блоХероФ), способных хоть в какой-то значительной мере качнуть общественное мнение в самом Мордоре, по-определению через афилированные с Кремлём "источники" мотивируется якобы предстоящими в сентябре парламентскими "выборами", но умалчивается тот факт, что это в равной степени может быть продиктовано некими значительными, но "спорными" с точки зрения внутрироссийской ситуации, действиями на внешней арене.

8. Про резко возросший масштаб гибридных атак Мордора в социальной, информационной и финасово-экономической внуриукраинских сферах я даже не вспоминаю – о них не говорит лишь ленивый. От "разгуливающих по улицам Киева укронацистов", до участившихся скрытых попыток через "третьи лица и организации" провести скупку украинских активов в ключевых сферах экономики и упорной инфильтрации в административно-бюрократический аппарат нынешней власти целых толп "аффилированных" Кремлём лиц.

Резюмирую.

На просторах Мордора явственно потянуло "рязанским сахарком", чем-то пованивающим "второй российско-чеченской войной" (на этот раз в роли "распоясавшейся Чечни", надо полагать – "украинские нацисты" и потакающий им "незаконный киевский режим", а так же его"террористы-диверсанты, подготовленные западными спецслужбами").

"Нам придётся защищаться".

(и вполне возможно – поменять власть в Кремле).

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.