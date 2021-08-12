На Прикарпатье пропавшего мужчину нашли мертвым в лесополосе: в полиции раскрыли детали

Во вторник, 11 августа, в лесополосе села Черниева Ивано-Франковской области было обнаружено тело 29-летнего Алексея Хомы, который 7 августа был объявлен розыск по просьбе его супруги. Страшную находку обнаружил случайный прохожий, который гулял по окраине села с подругой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Ивано-Франсковской области в Facebook. Следствие устанавливает причины смерти пропавшего парня, поскольку предварительно не обнаружено следов насилия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители предполагают, что молодой мужчина совершил самоубийство, поэтому возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с соответствующей пометкой.

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Родственники Алексея Хомы, в свою очередь, утверждают, что трагическое последствие можно было предотвратить, но полиция слишком поздно начала заниматься поисками пропавшего человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области было обнаружено тело винницкого предпринимателя Григория Барабаша. Его достали из реки со рваными ранами лица и пробитым черепом.