В Прикарпатье заключили под стражу мужчину, который изнасиловал и убил 9-летнюю девочку: подробности дела

Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 9-летней девочки. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога.

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Об этом проинформировали в Telegram Национальной полиции Украины. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции сообщили, что санкция статьи предусматривает наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним: 18 июня в Прикарпатье исчезла 9-летняя девочка Вероника Богданюк, которая пошла в гости к сестре. Ребенка искали всей деревней. Однако чуда не произошло – ее тело обнаружили на берегу реки Черемош. Вероника была изнасилована и жестоко убита. По подозрению в этом ужасном преступлении задержан родственник семьи, которого уже не раз судили за разные преступления.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, в тот день двоюродный брат отца ребенка приехал к нему в гости, они вместе выпивали. А потом родственник вызвался провести Веронику – девочка решила пойти в гости к своей старшей сестре. Мужчина предложил ребенку срезать путь через кусты и таким образом заманил его в безлюдное место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД подтвердили факт преступления. 34-летний родственник жертвы признался в изнасиловании и убийстве. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый был оперативно задержан.

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