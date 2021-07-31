На Прикарпатье задержана ОПГ: бандиты грабили и угрожали людям

В Ивано-Франковской области прошла спецоперация по задержанию и обезвреживанию организованной преступной группы, которая промышляла грабежами. Они выбирали себе жертв среди предпринимателей и требовали платить им "дань".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Спецоперация была проведена при участии сотрудников ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области, регионального отдела Службы безопасности Украины и Ивано-Франковской прокуратуры.

Так, согласно предварительной информации, полученной в ходе следствия, банда преступников состоит из четырех жителей Прикарпатья. Методами угроз и запугиваний физической расправой они забирали у людей финансовые сбережения и часть прибыли.

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Сейчас все они находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы согласно ст. ст. 129 (угроза убийством), 187 (разбой), 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом задержали банду последователей "философии Робин Гуда", которые "раскулачивали" столичных чиновников, судей и бизнесменов. За четыре года они совершили около 20-ти нападений.