На Прикарпатье возле границы с Румынией нашли тело мужчины – ГПСУ

Пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда получили информацию об обнаружении тела человека недалеко от границы с Румынией. Местные жители заметили его в лесистой местности.

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После этого правоохранители вместе с представителями ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По предварительной оценке тело пролежало в лесу несколько месяцев. При осмотре места обнаружения также были обнаружены личные вещи и документы, позволившие установить, что тело, вероятно, принадлежит мужчине 1980 года рождения из Черниговской области.

Причина и время смерти устанавливаются путем экспертизы.

Учитывая место обнаружения и снаряжения, которое было при мужчине, существует большая вероятность, что он намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию.

С начала полномасштабной войны России против Украины на западной границе зафиксировано более 40 случаев гибели людей при попытках нелегального пересечения. Пограничники в очередной раз отмечают, что попытки пересечения государственной границы вне пунктов пропуска не только незаконны, но и чрезвычайно опасны для жизни и здоровья.

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