На Прикарпатье столкнулись рейсовый автобус и легковое авто: один человек погиб, восемь пострадали. Фото

В понедельник, 17 ноября, на трассе "Мукачево-Львов", вблизи Галича Ивано-Франковской области случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения микроавтобуса с внедорожником есть погибшие и пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Ивано-Франковской области. В результате автотрощи один человек погиб, еще около восьми получили травмы.

Детали инцидента

Как предварительно выяснили полицейские, столкновение произошло между микроавтобусом Mercedes Sprinter и внедорожником Volkswagen Tiguan.

За рулем легковушки был 64-летний житель Коломыйского района, который ехал в направлении города Бурштын. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, которым управлял 52-летний житель Більшівцівської территориальной общины.

В результате аварии 67-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте происшествия, еще около восьми человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все были безотлагательно госпитализированы.

На месте инцдента продолжает работать следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

