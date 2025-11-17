Работали 'Призраки': в ГУР показали, как уничтожают российскую ПВО на оккупированном Донбассе. Видео

Подразделение "Призраки" Главного управления разведки продолжают уничтожать российскую технику на временно оккупированных территориях Донбасса. В течение прошлых недель разведчики поразили несколько целей, которые оккупанты использовали для защиты позиций.

Видео дня

Эпическое видео уничтожения средств ПВО оккупантов опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки. Среди пораженных целей – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1".

За последние две недели разведчикам удалось поразить сразу несколько систем, которые российские войска используют для прикрытия своих позиций. Среди них: зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400 и радиолокационная станция 9С18М1-3 изсостава комплекса "Бук-М3".

