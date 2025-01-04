На Прикарпатье семья с детьми отравилась угарным газом: спасатели предупредили об опасности

В Ивано-Франковской области произошел очередной случай отравления угарным газом. От смертельно опасного вещества пострадала целая семья с детьми.

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Четверых пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения Коломыйского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Спасатели зарегистрировали очередной случай отравления угарным газом 3 января. Инцидент произошел в городе Коломыя, где пострадали четыре человека, из которых двое – дети 2010 и 2019 года рождения. Несовершеннолетних вместе с родителями госпитализировали в лечебные учреждения Коломыйского района.

По информации ГСЧС, вероятной причиной инцидента стала неисправность газового котла. Также спасатели напомнили, что угарный газ – одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печками, каминами или газовыми котлами.

Коварность угарного газа заключается в том, что он не имеет никакого запаха и цвета, поэтому накопление ядовитого вещества в помещение обнаружить очень сложно. Угарный газ может оказаться смертельным для человека, при чем он оказывает негативное влияние на организм даже в небольших концентрациях.

К симптомам отравления угарным газом относятся головная боль, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости, головокружение и потеря сознания. При подозрении на отравление угарным газом необходимо обеспечить доступ потерпевшего к свежему воздуху и немедленно вызывать скорую помощь.

Примечательно, что на сегодняшний день в продаже доступны различные варианты датчиков и детекторов, которые моментально определяют повышение уровня угарного газа в помещении. При срабатывании такой прибор издает звуковой сигнал. Стоимость таких приборов начинается от 200 грн, и такая относительно недорогая вещь может спасти жизни целым семьям.

Напомним, в Закарпатской области четыре человека, среди которых двое детей, пострадали в результате отравления угарным газом. Инцидент произошел в селе Заболотное, входящее в Бельковскую громаду.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева в частном доме от отравления угарным газом погибли три человека. По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового котла.

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