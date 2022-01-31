На Прикарпатье произошло тройное ДТП, одна из машин загорелась: есть погибший. Фото

В селе Стримба, что в Ивано-Франковской области, столкнулись три автомобиля. Вследствие ДТП погиб мужчина.

Авария произошла в понедельник, 31 января, около 8 часов утра. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

На место ДТП выезжали спасатели Государственной пожарно-спасательной части номер 11 города Надворная и Государственного пожарно-спасательного поста пгт. Делятин.

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Они выяснили, что произошло столкновение трех машин, одна из которых загорелась. Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар. После этого они обнаружили в авто тело мужчины без признаков жизни. Чтобы его достать спасателям пришлось разрезать конструкции авто.

Еще двое травмированных в ДТП были госпитализированы.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В ДТП гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять.

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