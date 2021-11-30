На Прикарпатье обнаружили мертвым мужчину, который пропал без вести более 10 дней назад. Фото

В Ивано-Франковской области обнаружено тело 60-летнего жителя села Радча Василия Голицкого. Мужчина был объявлен в розыск после заявления родственников о пропаже 18 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Ивано-Франсковской области в Facebook. Тело пропавшего случайно обнаружил прохожий, выгуливающий собаку.

Пропавший мужчина лежал почти в 5 км от места жительства, в поле села Чукаловка. Следов насильственной смерти на его теле не оказалось.

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Тем временем сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск 37-летнего Василия Дацюка, который проживает в селе Драгомирчаны. Он вышел из дома 11 ноября и по-прежнему его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 170-175 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы и синие кроссовки.

Полиция обращается ко всем, кто мог видеть молодого мужчину в последние две недели, обратиться по номерам телефона: 067-166-33-65,066-04-98-870 или 102.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре обнаружили мертвым 20-летнего парня, который поехал отдохнуть на рыбалку. Он перестал выходить на связь и его семья с помощью полиции искала мужчину почти 10 суток.