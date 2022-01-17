На Прикарпатье мужчина установил в авто взрывчатку, но в результате взрыва сам лишился руки. Видео и фото

Ночью, 17 января, в Ивано-Франковской области в жилом дворе произошел взрыв в автомобиле BMW X5. Причиной инцидента стало взрывное устройство, при этом мужчина, который ее установил, получил сильные травмы.

Происшествие случилось около двух часов ночи в селе Крыховцы. С места взрыва следователи изъяли все вещдоки и направили на экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Ивано-Франковской области (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Полиция установила подозреваемого, который, вероятно причастен к взрыву. Стоит отметить, что сам виновник взрыва получил телесные повреждения.

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В свою очередь издание "Галка" уточняет, что в результате взрыва мужчине ампутировали часть руки. Возраст травмированного – около 20 лет.

По данному факту следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Харькове взорвался и загорелся автомобиль Renault Symbol, обломки которого разбросало по дороге. Во время взрыва в салоне находились парень с девушкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области во время аварийного приземления аэроплана произошел взрыв бензобака. В результате происшествия пострадал 23-летний местный житель.