На Прикарпатье мужчина убил бывшую жену и покончил с собой. Детали трагедии и фото

В четверг, 30 сентября,в селе Коломыйского района Ивано-Франковской области 45-летний мужчина нанес смертельный удар ножом своей бывшей супруге, которую не перестал ревновать даже после развода. После совершенного преступления он наложил руки и на себя.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области в Facebook. Правоохранителям о двух окровавленных телах в частном доме сообщил 75-летний отец убитой женщины и тесть преступника.

Предварительно известно, что ревнивец дождался, когда его бывшая супруга останется одна дома и пришел к ней, чтобы в очередной раз выяснить отношения. Женщина, уставшая от регулярных "сцен" экс-мужа, грубо ответила и у пары завязался конфликт. В результате разозленный мужчина достал нож и ударил им в спину своей обидчице.

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От полученного ранения женщина истекла кровью и скончалась на месте. Злоумышленник принял решение покончить с собой и также нанес себе смертельные ранения.

Правоохранители, прибывшие на место преступления, открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство". Проводятся следственные действия для выяснения подробностей трагедии.

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