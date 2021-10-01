На Прикарпатье мужчина убил бывшую жену и покончил с собой. Детали трагедии и фото
В четверг, 30 сентября,в селе Коломыйского района Ивано-Франковской области 45-летний мужчина нанес смертельный удар ножом своей бывшей супруге, которую не перестал ревновать даже после развода. После совершенного преступления он наложил руки и на себя.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области в Facebook. Правоохранителям о двух окровавленных телах в частном доме сообщил 75-летний отец убитой женщины и тесть преступника.
Предварительно известно, что ревнивец дождался, когда его бывшая супруга останется одна дома и пришел к ней, чтобы в очередной раз выяснить отношения. Женщина, уставшая от регулярных "сцен" экс-мужа, грубо ответила и у пары завязался конфликт. В результате разозленный мужчина достал нож и ударил им в спину своей обидчице.
От полученного ранения женщина истекла кровью и скончалась на месте. Злоумышленник принял решение покончить с собой и также нанес себе смертельные ранения.
Правоохранители, прибывшие на место преступления, открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство". Проводятся следственные действия для выяснения подробностей трагедии.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
летом 2021 года одессит убил свою супругу из охотничьего ружья, а потом намеревался застрелиться. Однако попытка суицида оказалась неудачной и теперь мужчина заключен в тюрьму в особые условия, поскольку у него фактически отсутствует лицо.
В Луцком СИЗО скончался заключенный, который был задержан по подозрению в убийстве собственной жены и дочери.