На Прикарпатье мужчина 9 месяцев скрывался от мобилизации после получения боевой повестки: как наказали

В Ивано-Франковской области мужчина в течение девяти месяцев после получения "боевой" повестки в сентябре 2023 года скрывался от мобилизации. За это его приговорили к одному году заключения.

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Соответствующее решение было принято Тисменицким районным судом Ивано-Франковской области. Об этом говорится в приговоре суда.

В ходе судебного процесса было установлено, что в марте 2023 мужчина признали ограниченно пригодным для военной службы. В сентябре 2023 года ему дали "боевую" повестку для отправки на военную службу, однако житель Прикарпатья 9 месяцев скрывался от мобилизации.

Он признал свою вину и выразил раскаяние перед судом, объяснив, что не желал отправляться на службу в Вооруженных Силах Украины по обоснованному страху за свою жизнь. Мужчина также отметил, что в настоящее время разведен и имеет на содержании одного малолетнего ребенка.

Суд рассмотрел все обстоятельства дела и, анализируя доказательства, вынес приговор по статье 336 Уголовного кодекса Украины, назначив мужчине один год лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области военнообязанного мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с двумя годами испытательного срока за уклонение от мобилизации. Во время ВЛК у него обнаружили перелом ключицы и сочли годным к службе, но он не пришел в Терцентр комплектования и соцподдержки в дату, указанную в боевой повестке.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам юриста, мужчины с переломом руки не могут получить отсрочку от мобилизации. Даже в случае нарушения здоровья отсрочка не освобождает человека от прохождения военной службы в дальнейшем.

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