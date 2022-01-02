На премьера Гаити совершили покушение: есть погибший и раненые

На премьер-министра Гаити Ариэля Анри совершено покушение. Его пытались застрелить во время церемонии в честь 218-летия независимости республики, которая проходила в городе Гонаив.

Как сообщает телеканал Telesur, в этот момент Анри выходил из храма, где проходила служба. Глава правительства не пострадал, но от огнестрельного ранения погиб минимум один человек, еще несколько были ранены.

Как говорится в сообщении телеканала, вооруженные группировки предупреждали премьера, что ему не стоит приезжать в Гонаив. По этой причине во время проведения мероприятия охрана была усилена.

Напомним, 7 июля 2021 года был убит президент этой страны Жовенель Моиз. Преступники ворвались в его дом и застрелили его, а его жену ранили. Это произошло на фоне протестов и нестабильной политической ситуации. По подозрению в убийстве Моиза были задержаны более 20 человек.

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В сентябре прокуратура потребовала присвоить Ариэлю Анри статус обвиняемого и запретить ему покидать пределы Гаити. Анри был вызван в прокуратуру, после того как мобильный оператор подтвердил факт телефонного разговора премьера с одним из вероятных убийц Моиза спустя несколько часов после его убийства.

В ответ Анри распорядился отстранить прокурора и назначил вместо него Франца Луи Жюста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Гаити были похищены 17 миссионеров из США. Одному из похищенных удалось сообщить о похищении в WhatsApp. С июля 2021 года число похищений в стране выросло на 300%. Ситуация накалилась после убийства президента и мощного землетрясения, которое унесло тысячи жизней.