В Полтавской области 12-летняя девочка умерла прямо на улице

В Решетиловской громаде Полтавщины неподалеку от своего дома на улице умерла 12-летняя девочка. Односельчане сразу вызвали медиков, однако спасти ребенка не удалось. Полиция расследует смерть девочки, для установления причины назначена судмедэкспертиза.

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О трагедии 11 февраля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. По словам правоохранителей, сообщение о смерти ребенка поступило в понедельник, 10 февраля, около 16 часов.

Правоохранители уведомили, что девочка умерла прямо на улице одного из сел Решетиловской громады.

На место немедленно прибыли следственно-оперативная группа отдела № 2 Полтавского райуправления полиции, специалисты-криминалисты, судмедэксперт и криминалистическая лаборатория, сообщили в Нацполиции.

Известно, что смерть 12-летнего ребенка произошла на улице, недалеко от его дома.

Односельчане немедленно вызвали медиков, но, к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Обстоятельства происшествия устанавливаются, заявили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области от кори умер 10-летний ребенок. Он не был вакцинирован. Эпидемиологи провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение, благодаря чему остановили дальнейшее распространение инфекции.

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