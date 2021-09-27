На Полтавщине ушел под воду автомобиль с тремя мужчинами: подробности загадочной трагедии

Марина Петик
Марина Петик
Расследования
3 минуты
1,4 т.
Водитель Сергей Г. сигналил перед тем, как автомобиль ушел под воду

На Полтавщине в реку Псел по неизвестным причинам съехал автомобиль Lada Priora. В салоне автомобиля было четверо мужчин, но только один из них сумел остаться в живых, потому что вовремя выпрыгнул из салона.

Был ли пьян водитель – полиция пока что затрудняется ответить. Но мужчина, которому удалось спасти свою жизнь, не хочет говорить о трагедии. Он заверил, что якобы ничего не помнит.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Автомобиль медленно скатился в реку

Трагическая авария произошла в Миргородском районе Полтавской области 25 сентября – около села Великие Сорочинцы съехал в реку легковой автомобиль Lada Priora.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как машина свернула с основной дороги на проселочную. Там на небольшой скорости авто съехало вниз на зеленую зону, а через несколько секунд скатилось в речку.

Видео дня

Авто свернуло с главной дороги на проселочную
Затем свернуло на зеленую зону и направилось в сторону электроопоры
Затем взяло правее
Остановилось на берегу на несколько секунд и покатилось вниз

Один из пассажиров – 49-летний мужчина – успел выскочить из машины. Остальные люди остались в машине и погрузились в реку. Говорят, что водитель сигналил перед ЧП.

Спасатели достали машину на следующий день

"Плач и вой было слышно по всему селу. Это очень большое горе. Мужчина, которому удалось спастись, подробностей не рассказывает. Говорит, что ничего не помнит. Так ли это, не знаю. Может, просто хочет, чтобы его оставили в покое", – говорит OBOZREVATEL одна из местных жительниц.

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Три человека погибли, а выживший ничего не помнит

В результате погибли трое жителей Великих Сорочинцев: Иван М. 1996 г.р., Иван Ф. 1966 г.р. и 28-летний Сергей Г., который был за рулем.

Как стало известно, в день трагедии трое старших мужчин (в том числе тот, который остался в живых) помогали Сергею с ремонтом дома.

За рулем был Сергей Г.

"Сергей был очень хорошим и работящем парнем. Он постоянно что-то строил, ремонтировал машины, покупал какие-то запчасти. Очень настойчивый парень и справедливый. У него осталась жена, детей у них пока не было", – говорит знакомая.

У Ивана М. осталась взрослая дочь, а у Ивана Ф. – двое взрослых сыновей.

В полиции Полтавской области пока не могут ответить на вопрос, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Сергей (второй справа) с супругой (вторая слева)

"Тела достали на другой день. Нам сообщение поступило уже когда стемнело, поэтому проводить поисковые работы уже не могли. Теперь в рамках следствия будут проводить экспертизы, в том числе на наличие алкоголя в крови водителя. И на предмет технического состояния авто", – сказал спикер областной полиции Юрий Сулаев.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких человек.

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