На Полтавщине ушел под воду автомобиль с тремя мужчинами: подробности загадочной трагедии

На Полтавщине в реку Псел по неизвестным причинам съехал автомобиль Lada Priora. В салоне автомобиля было четверо мужчин, но только один из них сумел остаться в живых, потому что вовремя выпрыгнул из салона.

Был ли пьян водитель – полиция пока что затрудняется ответить. Но мужчина, которому удалось спасти свою жизнь, не хочет говорить о трагедии. Он заверил, что якобы ничего не помнит.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагическая авария произошла в Миргородском районе Полтавской области 25 сентября – около села Великие Сорочинцы съехал в реку легковой автомобиль Lada Priora.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как машина свернула с основной дороги на проселочную. Там на небольшой скорости авто съехало вниз на зеленую зону, а через несколько секунд скатилось в речку.

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Один из пассажиров – 49-летний мужчина – успел выскочить из машины. Остальные люди остались в машине и погрузились в реку. Говорят, что водитель сигналил перед ЧП.

"Плач и вой было слышно по всему селу. Это очень большое горе. Мужчина, которому удалось спастись, подробностей не рассказывает. Говорит, что ничего не помнит. Так ли это, не знаю. Может, просто хочет, чтобы его оставили в покое", – говорит OBOZREVATEL одна из местных жительниц.

В результате погибли трое жителей Великих Сорочинцев: Иван М. 1996 г.р., Иван Ф. 1966 г.р. и 28-летний Сергей Г., который был за рулем.

Как стало известно, в день трагедии трое старших мужчин (в том числе тот, который остался в живых) помогали Сергею с ремонтом дома.

"Сергей был очень хорошим и работящем парнем. Он постоянно что-то строил, ремонтировал машины, покупал какие-то запчасти. Очень настойчивый парень и справедливый. У него осталась жена, детей у них пока не было", – говорит знакомая.

У Ивана М. осталась взрослая дочь, а у Ивана Ф. – двое взрослых сыновей.

В полиции Полтавской области пока не могут ответить на вопрос, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

"Тела достали на другой день. Нам сообщение поступило уже когда стемнело, поэтому проводить поисковые работы уже не могли. Теперь в рамках следствия будут проводить экспертизы, в том числе на наличие алкоголя в крови водителя. И на предмет технического состояния авто", – сказал спикер областной полиции Юрий Сулаев.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких человек.