В детсаду на Полтавщине замотали скотчем 4-летнюю девочку, но воспитательниц стали защищать: детали скандала

В Полтавской области в детском садике произошел дикий случай: двое воспитательниц во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки и ноги скотчем, а также заклеили рот. Мама написала заявление в полицию, однако сотрудники садика все отрицают и продолжают ходить на работу, поскольку даже на время расследования их никто не отстранил.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В селе Стаси Диканьского района бурно обсуждали то, что произошло с 4-летней Николь Скачко в детском саду. По словам ее старшей сестры Софии Данишевской, инцидент произошел 11 ноября во время тихого часа. Двое воспитательниц Оксана О. и Надежда С. якобы за непослушание замотали ребенку скотчем руки и ноги, а также заклеили рот. Затем еще и пугали девочку полицией.

Видео дня

Однако сама Николь рассказала маме об этом только вечером перед сном. "Сестра сказала, что она во время тихого часа не слушалась, прыгала по кровати, за это ее замотали скотчем. Утром мама пошла в садик разбираться. Воспитательницы все отрицали", – говорит София.

Воспитательница Оксана Васильевна не призналась, что девочку действительно замотали скотчем. "Она сказала, что все неправда. Она просто развернула скотч над ней и сказала: "Если ты сейчас не успокоишься, я тебя замотаю скотчем и вызову полицию", – рассказывает София.

Мама девочки Наталья обзвонила некоторых родителей из группы и их дети подтвердили, что воспитательницы действительно пугали их полицией, а Николь еще и скотчем замотали.

Эта история стала резонансной и о ней даже сообщил глава Полтавского областного совета Александр Беленький. Однако сами местные жители разделились на два лагеря.

Знакомые воспитательниц встали на их защиту. Они считают, что девочка "фантазирует" и "обманывает", а воспитатели проработали в садике много лет и якобы никаких жалоб на них раньше не поступало. Женщин называют прекрасными работницами, а маме ребенка даже пригрозили судами и полицией.

Но родители ребенка не испугались и все-таки обратились в правоохранительные органы. "15 ноября мама девочки написала заявление в полицию. Вчера следственно-оперативная группа выезжала в садик, они (воспитательницы – Ред.) продолжат работу и сегодня", – пояснил спикер областной полиции Юрий Сулаев.

По словам мамы Николь, в полиции дали показания и другие родители. Она говорит, что ее дочь активная, но добрая и ласковая. "У меня прекрасный муж, который любит меня и обеих дочек. Я никогда не слышала и не видела, как плачет мой муж, он очень спокойный и выдержанный человек. Но когда в разговоре с ним по телефону он начал делать длинные паузы и у него изменился голос, я поняла, что происходит. После этой ситуации я была в таком шоке от того, что в нашем социуме такая огромная черная дыра. Я несу полную ответственность за поданную информацию, и к большому сожалению это не злая шутка", – написала Наталья в Facebook.

"Родители девочки к нам в отдел образования не обращались. Мама написала заявление в полицию. Сейчас идет расследование, мы ждем результаты. Но нет оснований отстранять педагогов от работы, поскольку их вина не доказана", – сказала OBOZREVATEL и.о. заведующего отдела образования Диканськой ОТГ Наталья Злыдар.

Девочка продолжает ходить в садик, но переведена в другую группу. По словам мамы Николь, сейчас ребенка в новой группе никто не обижает и даже не ругает.

"Когда я со старшей дочкой пошла забирать Николь из садика, то по дороге мы у нее спросили: "Никуся, ты была в новой группе сегодня?" На что она ответила: "Тебе же не понравилось, что меня замотали скотчем". Я ее спросила, а ей понравилось это? На что она ответила, что нет: "В новой группе на меня никто не кричал, и все детки хотели со мной играть. Можно я туда пойду еще?" – рассказала мама.

Также мама девочки говорит, что получает много звонков с ужасными рассказами как об этих сотрудницах садика, так и о других. Но публично говорить о том, как унижают детей в садике, многие не хотят.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей), за что грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на этот же срок.