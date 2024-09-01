На Полтавщине три человека совершили сексуальные действия в отношении малолетнего мальчика: полицию подозревают в прикрывании преступников

В Котелевской громаде на Полтавщине три человека, среди которых несовершеннолетние, совершили сексуальные действия в отношении малолетнего мальчика. Над ребенком издевались прямо на пляже, снимая весь процесс на видео.

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Инцидент произошел в июне 2024 года, сообщили в Telegram Офисе Генпрокурора. Правоохранители прорабатывают фото и видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях.

Кроме того, прокуратура установила вероятное прикрывание преступления работниками полиции – они не внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего. В этом отношении проводится служебное расследование. Четырех правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В настоящее время прокуратура Полтавщины расследует насильственные действия сексуального характера, не связанные с проникновением в тело, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

Местные Telegram-каналы уточняют, что пострадавшему мальчику 12 лет, двум его обидчикам – по 14, а третий, вероятно, совершеннолетний. Над ребенком издевались на пляже "Мусейка" – сначала избили, а потом изнасиловали палкой.

Как пишут местные СМИ, 7 и 8 августа прошли судебные заседания по этому делу, однако матери потерпевшего парня о них не сообщили. В то же время в соцсетях отмечают, что родители двух несовершеннолетних обидчиков отделались админштрафами – одна из женщин заплатит админштраф в размере 850 грн, другая – 1190 грн. О судьбе третьего обидчика неизвестно.

Также матери злоумышленников признали свою вину, подтвердили факт совершенного сыновьями и пообещали провести с ними воспитательные беседы и усилить контроль над их поведением.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении мужчине в сексуальном насилии. По информации следствия, он изнасиловал падчерицу с врожденными психическими расстройствами, которая забеременела и родила ребенка.

– Также правоохранители сообщили о подозрении жителю Бориспольского района Киевщины, который, по информации следствия, изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. В момент преступления мужчина находился в состоянии опьянения.

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