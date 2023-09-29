На Полтавщине разоблачили сторонников окупантов, которые призывали присоединить Украину к России и отрицали вооруженную агрессию Кремля

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Полтавской области двух сторонников "русского мира". Предатели призвали к силовому свержению власти в Украине, присоединению нашего государства к России, а также отрицали вооруженную агрессию РФ.

Один из мужчин – житель Лубенского района, другой задержан в Полтавском. Теперь приспешникам оккупантов грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в Facebook Управление СБ Украины в Полтавской области.

По данным следствия, в частности, житель Лубенщины публиковал в соцсетях сообщения с призывами силового отстранения высшего руководства государства и присоединения Украины к РФ. Он распространял тезисы российской пропаганды о войне и фейки о "зверствах", якобы учиненных украинскими военными.

Житель Полтавского района в сети также призвал к силовому захвату власти и уничтожению высшего руководства государства. Кроме того, он активно распространял российские нарративы и отрицал российскую агрессию против Украины.

Правоохранители сообщили обоим фигурантам о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 и ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

– ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, на Черниговщине СБУ разоблачила российского шпиона, который собирал разведданные об украинской армии и критической инфраструктуре на границе с РФ. Им оказался местный житель с пророссийскими взглядами. Он удалял все сообщения в переписке с кураторами, однако это ему не помогло – предатель был задержан контрразведкой СБУ.

Также фигурант "рисовал" для врага схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны, а также собирал информацию об объектах энергетики Чернигова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В СБУ сообщили о задержании агента российского ГРУ, который шпионил за штабами Сил обороны. Он проведет за решеткой 15 лет. Вражеский приспешник передавал оккупантам данные о локациях подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы в Харькове и Черновцах.

– СБУ задержала очередную предательницу Украины, которая получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Она "сливала" позиции бойцов Вооруженных сил нашей страны врагу во время боев за Бахмут.

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