На Полтавщине разоблачили сторонников окупантов, которые призывали присоединить Украину к России и отрицали вооруженную агрессию Кремля
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Полтавской области двух сторонников "русского мира". Предатели призвали к силовому свержению власти в Украине, присоединению нашего государства к России, а также отрицали вооруженную агрессию РФ.
Один из мужчин – житель Лубенского района, другой задержан в Полтавском. Теперь приспешникам оккупантов грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в Facebook Управление СБ Украины в Полтавской области.
По данным следствия, в частности, житель Лубенщины публиковал в соцсетях сообщения с призывами силового отстранения высшего руководства государства и присоединения Украины к РФ. Он распространял тезисы российской пропаганды о войне и фейки о "зверствах", якобы учиненных украинскими военными.
Житель Полтавского района в сети также призвал к силовому захвату власти и уничтожению высшего руководства государства. Кроме того, он активно распространял российские нарративы и отрицал российскую агрессию против Украины.
Правоохранители сообщили обоим фигурантам о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 2 и ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
– ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
– ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, на Черниговщине СБУ разоблачила российского шпиона, который собирал разведданные об украинской армии и критической инфраструктуре на границе с РФ. Им оказался местный житель с пророссийскими взглядами. Он удалял все сообщения в переписке с кураторами, однако это ему не помогло – предатель был задержан контрразведкой СБУ.
Также фигурант "рисовал" для врага схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны, а также собирал информацию об объектах энергетики Чернигова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В СБУ сообщили о задержании агента российского ГРУ, который шпионил за штабами Сил обороны. Он проведет за решеткой 15 лет. Вражеский приспешник передавал оккупантам данные о локациях подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы в Харькове и Черновцах.
– СБУ задержала очередную предательницу Украины, которая получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Она "сливала" позиции бойцов Вооруженных сил нашей страны врагу во время боев за Бахмут.
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