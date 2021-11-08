На Полтавщине муж не пускал врачей к тяжелобольной экс-супруге: у нее заподозрили COVID-19. Фото и видео

В Миргородском районе Полтавской области полицейский вместе с жителями села спасли 53-летнюю тяжелобольную женщину. У нее заподозрили коронавирус, однако бывший муж наотрез отказался пускать ее в больницу.

Правоохранителю и сельчанам пришлось силой "ворваться" в дом, забрать и госпитализировать потерпевшую. Событие произошло в селе Слободка, информирует отдел коммуникации ГУНП в регионе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что об опасной для жизни ситуации в полицию заявил родственник заболевшей сельчанки. По его словам, ее экс-муж не пускал в квартиру врачей скорой, нарушая право больной на получение квалифицированной помощи в медучреждении.

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На месте выяснилось, что сельчанина нет дома, а дверь закрыта. Чтобы предоставить возможность медикам и родственнику больной попасть внутрь, офицер территориальной общины Анатолий Веремчук просто сорвал навесной замок.

Правоохранитель фиксировал все на камеру. На опубликованных кадрах видно, что истощенную болезнью хозяйку нашли в одной из комнат – она была в сознании, однако в критическом состоянии. После осмотра и безотлагательных манипуляций, необходимых для стабилизации ее состояния, полицейский вместе с медработниками перенесли больную в карету скорой помощи.

У женщины диагностировали острую пневмонию, в том числе с подозрением на инфицирование коронавирусом. Больную госпитализировали в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения, там ее здоровье заботятся врачи.

По словам капитана полиции Веремчука, за оставление женщины в опасном для ее жизни состоянии, 66-летнему крестьянину будет дана правовая оценка. В настоящее время офицер общества собирает необходимые материалы для принятия такого решения.

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