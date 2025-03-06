На велосипеде выехал на лед: на Полтавщине рыбак провалился под лед и погиб

В Горишних Плавнях на Полтавщине рыбак с вместе велосипедом провалился под лед на реке Днепр и погиб. Еще одного бросившегося на помощь мужчину достали из воды живым, его доставили в больницу с переохлаждением.

Видео дня

Трагедия произошла около семи утра в четверг, 6 марта, рассказала "Суспільному" спикер ГСЧС Полтавщины Светлана Рыбалко. По словам очевидцев, мужчина в возрасте около 65-70 лет уехал рыбачить.

Он отъехал по льду на 150 метров от берега. Там и провалился под лед.

Глубина реки в этом месте достигает 4-5 метров, рассказала Светлана Рыбалко.

На спасение поспешил случайный очевидец, но он не смог добраться до рыбака, потому что тоже провалился под лед.

Его удалось извлечь живым, пока он находится в больнице с переохлаждением.

Как передает "Полтавская мысль", тело погибшего рыбака нашли около 9:40.