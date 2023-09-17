На Полтавщине авто ВСУ протаранило блокпост, есть пострадавшие. Фото

На Полтавщине в районе города Чутово авто Вооруженных сил Украины въехало в блокпост. Вследствие ДТП пострадали четверо военных.

Авария произошла 16 сентября, рассказали в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП). "После успешной эвакуации, на пути в Харьков бригада ЭМД 206 и 213 была остановлена на ДТП, где военный автомобиль не справился с управлением и въехал в блокпост в районе города Чутово", – говорится в сообщении.

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В центре добавили, что на месте аварии находилась только одна бригада Полтавского ЦЭМП.

"Наши бригады немедленно среагировали и в полном объеме оказали медицинскую помощь. Для дальнейшей госпитализации пострадавшие переданы бригаде ЭМД 515 города Полтавы", – рассказали медики.

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