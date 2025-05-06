На Полтавщине 13-летний школьник умер на уроке физкультуры: что известно

В городе Пирятин на Полтавщине 5 мая во время урока физической культуры внезапно потерял сознание 13-летний ученик местного лицея. Медики, прибывшие по вызову, пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.

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Об этом сообщили пресс-службы полиции Полтавской области и Полтавской областной прокуратуры. По предварительным данным, парень потерял сознание прямо во время занятий.

Бригада скорой помощи провела необходимые реанимационные мероприятия, однако безрезультатно – школьник скончался на месте.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Полиция уже открыла уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Расследование осуществляется под процессуальным руководством Пирятинского отдела Лубенской окружной прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что семья парня на учете социальных служб не состояла. Сейчас идет следствие – устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, из-за смерти пятилетнего мальчика после удаления молочных зубов в частной клинике Львова будут судить врача-анестезиолога. Ей инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в частности ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, за что грозит до трех лет тюрьмы.

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