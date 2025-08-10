На пляжах под Одессой взорвались мины: погибли три человека. Фото и видео

Правоохранители подчеркнули,В Одесской области 10 августа прогремели взрывы – на пляжах в Каролино-Бугазе и в Затоке. Сдетонировали две морские мины, на местах взрывов в этот момент находилось много людей.

Известно, что погибли три человека. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Взрыв на людном пляже под Одессой, в Каролино-Бугазе, прогремел 10 августа. Другая мина сдетонировала на пляже в Затоке, входящей в Каролино-Бугазскую громаду.

Как сообщили в ГУНП в Одесской области, погибли три человека: женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

Правоохранители подчеркнули, что взорвались "два неизвестных предмета".

"Устанавливаются полные обстоятельства трагических событий и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", – добавили в полиции региона.

Тем временем в ОТГ "Одесса" уточнили, что люди погибли в запрещенной для купания зоне.

На месте работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели.

Как пояснил глава Одесской ОГА Олег Кипер, в результате взрыва в Каролино-Бугазе погиб мужчина, в Затоке оборвались жизни мужчины и женщины.

"Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах. Это еще раз доказывает: пребывание в непроверенных акваториях — смертельно опасно!" – подчеркнул Кипер.

Он напомнил, что в области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 — в городе Одесса, по одной — в Черноморске и Приморском Измаильского района. Каждая из них прошла комплексную проверку — наличие укрытий, отсутствие минной опасности как на суше, так и в воде.

На ресурсах Одесской ОВА можно ознакомиться с перечнем локаций для безопасного отдыха.

"На местах трагедий работают правоохранители, которые выясняют все детали событий. Еще раз призываю: отдыхайте только там, где это официально разрешено. Игнорирование правил безопасности — это прямая угроза жизни и здоровью, которая может закончиться непоправимой потерей", – подчеркнул начальник ОВА.

