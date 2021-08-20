"На перевоспитание": журналистка Коба предложила отправить в зону ООС сына нардепа Аристова за фото на Красной площади

Сын нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова Артем ведет популярный блог, в котором публикует фотографии на фоне Кремля и снимает stories из Москвы. У блогера – почти полмиллиона подписчиков.

На страницы Аристова-младшего в Instagram наткнулась журналистка Ярослава Коба. Она опубликовала скриншоты страниц Артема Аристова в соцсетях.

Помимо фото из Москвы, по страницам сына главы бюджетного комитета можно сделать вывод об активном образе жизни. Так, Артем Аристов публикует фото отдыха из Дубая, Парижа, Бодрума, Торонто и Египта, катается на Porsche Panamera и "дрифтует" на парковке киевского ТРЦ на автомобиле Mercedes Gelenvagen. В описании профиля сына нардепа было указано, что блогер работает в компании отца – Atlantic Umma (после того, как на это обратили внимание СМИ – пометка пропала).

Видео дня

По состоянию на момент публикации новости (19.08.2021), фотография из Москвы на странице @tommyaristov удалена, а аккаунт @artem_aristov находится в закрытом режиме. Видео прогулки по крыше Москва-Сити все еще доступно на ютуб-канале сына депутата.

"Могу посоветовать депутату Аристову одно – отправить сына на Восток Украины (такая идея пришла ко мне перед Днем Независимости). После этого, уверяю вас, Юрий, и другой контент у вашего сына появится и желание ездить в Москву отпадет", – поделилась возмущением Коба на своей странице в Facebook.

Справка. Юрий Аристов – народный депутат IX созыва, глава бюджетного комитета парламента, член фракции "Слуга народа".

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