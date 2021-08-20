"На перевоспитание": журналистка Коба предложила отправить в зону ООС сына нардепа Аристова за фото на Красной площади

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Расследования
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Сын Юрия Аристова публикует фотографии на фоне Кремля

Сын нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова Артем ведет популярный блог, в котором публикует фотографии на фоне Кремля и снимает stories из Москвы. У блогера – почти полмиллиона подписчиков.

На страницы Аристова-младшего в Instagram наткнулась журналистка Ярослава Коба. Она опубликовала скриншоты страниц Артема Аристова в соцсетях.

Артем Аристов публикует фотографии на фоне Кремля

Помимо фото из Москвы, по страницам сына главы бюджетного комитета можно сделать вывод об активном образе жизни. Так, Артем Аристов публикует фото отдыха из Дубая, Парижа, Бодрума, Торонто и Египта, катается на Porsche Panamera и "дрифтует" на парковке киевского ТРЦ на автомобиле Mercedes Gelenvagen. В описании профиля сына нардепа было указано, что блогер работает в компании отца – Atlantic Umma (после того, как на это обратили внимание СМИ – пометка пропала).

Видео дня
Артем Аристов снимает блог на Красной площади
Аристов катается на Porsche Panamera

По состоянию на момент публикации новости (19.08.2021), фотография из Москвы на странице @tommyaristov удалена, а аккаунт @artem_aristov находится в закрытом режиме. Видео прогулки по крыше Москва-Сити все еще доступно на ютуб-канале сына депутата.

Аристов-младший публикует фото отдыха из Дубая, Парижа, Бодрума, Торонто и Египта,
Аристов-младший "дрифтует" на парковке киевского ТРЦ на автомобиле Mercedes Gelenvagen

"Могу посоветовать депутату Аристову одно – отправить сына на Восток Украины (такая идея пришла ко мне перед Днем Независимости). После этого, уверяю вас, Юрий, и другой контент у вашего сына появится и желание ездить в Москву отпадет", – поделилась возмущением Коба на своей странице в Facebook.

Справка. Юрий Аристов – народный депутат IX созыва, глава бюджетного комитета парламента, член фракции "Слуга народа".

Ранее СБУ отчиталась, что заблокировала сеть агентов ФСБ РФ, среди которых правоохранители и чиновники.

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