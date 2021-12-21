На оккупированном Донбассе находится до 800 офицеров и генералов РФ – разведка

На территории временно оккупированного востока Украины постоянно находится от 600 до 800 офицеров и генералов Российской Федерации. Кадровые российские военные служат на командных должностях 1 и 2 армейских корпусов оккупационных войск.

После боевых действий на территории Украины российские офицеры получают государственные награды и карьерный рост. Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий привел в пример российского генерала Сергея Кузовлева, формировавшего второй армейский корпус. По возвращении из Донбасса в Россию он командующим 20-й, а затем 8-й армии. После этого генерал РФ был назначен заместителем командующего Южного военного округа Вооруженных Сил России.

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Также в управлении разведки отметили, что в октябре-ноябре этого года состоялась ротация высшего руководящего состава 2-го армейского корпуса.

"Сейчас есть новый командующий корпусом, который также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс проходит постоянно", – рассказал представитель военной разведки Украины.

Стоит отметить, что по информации ГУР Минобороны Украины 1-й и 2-й армейские корпуса российских оккупационных войск формировались на базе батальонно-тактических групп ВС РФ, зашедших на территорию Украины в августе и сентябре 2014 года.

"Роль и место этих корпусов четко определены в планах применения ВС России против нашего государства и предусматривают ведение как оборонных, так и наступательных операций", – отметили в управлении разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России суд впервые вынес приговор, подтвердивший присутствие российских войск на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Само дело касается взяточничества, однако в решении официально говорится о "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приговор суда, который признал присутствие Вооруженных сил РФ на Донбассе. Он в очередной раз подчеркнул, что "их там нет" и "речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст".

Однако, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что признание ростовским судом присутствия российских войск на оккупированных ею территориях Донбасса очередной раз доказывает, что Россия – сторона конфликта. Фактически стране-агрессору подписана явка с повинной.

Отметим, что 19 декабря на ж/д станцию Клинцы в Брянской области России прибыл очередной состав с военной техникой. Населенный пункт расположен в 46 км от границы с Украиной. Отмечается, что среди обилия БМП, заправщиков, крытых грузовиков можно отметить наличие тяжелых механизированных мостов ТММ-3, экскаваторов ЭОВ-4421, гусеничный транспортер ПТС-4, самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит", инженерная машина ИМР-3М, автокраны, несколько БМП-2К.

Напомним, на суде в Гааге защита одного из подозреваемых просила приобщить к материалам дела документы одного из свидетелей. При этом адвокаты признали, что этот свидетель был военнослужащим и находился на Донбассе в составе 53-й зенитной ракетной бригады в то время, когда был сбит самолет рейса MH17.

К слову, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в ближайшее время на Донбассе произойдет деэскалация, а также возможен отвод войск РФ от границ Украины. Он добавил, что пришел к таким выводам на основании совокупности заявлений разных лидеров, их помощников и заместителей.