На оккупированной части Украины мигранты-азиаты стали сбиваться в банды: где они уже "отличились"

Россия целенаправленно завозит десятки тысяч мигрантов из стран Центральной Азии в Украину. При этом захватчики преследуют две цели: снизить расходы на оплату труда и, самое главное, заселить оккупированную территорию, разбавив местное население. Это уже привело к стычкам и скандалам из-за менталитета чужаков, однако теперь еще и возрос уровень преступности.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Как чужаки оказались в Украине

Одним из наиболее заселенных мигрантами регионов стали оккупированные части Донецкой и Запорожской областей. Десятки тысяч выходцев из стран Центральной Азии отправлены сюда российскими захватчиками – большинство на стройки. Причем преимущественно работают без оформления.

Дело в том, что на территории РФ патент для мигранта стоит 7500 рублей в месяц, а базовый тариф отчислений в пенсионный фонд за россиянина – 30% от его зарплаты.

"То есть мигрант становится для любого работодателя выгоднее, начиная с зарплаты больше 25 тыс. рублей. А поскольку на тяжелой работе, где реально пашут мигранты, зарплаты начинаются от 80 тысяч, они мало того, что обходятся нанимателю дешевле россиян на целых 15 тыс. рублей, так их и кинуть не грех – в суд они точно потом не пойдут! Чем не выгода?" – дал расклад засилья мигрантов российский адвокат Батурия.

Потому компании страны-агрессора, получившие тендеры на строительство (или восстановление) жилья и различных объектов на оккупированной территории, везут сюда полчища мигрантов.

Российская власть, в свою очередь, это только поощряет – ей на руку замена этнического состава захваченной части Украины. И процесс идет полным ходом: так называемые трудовые мигранты быстро перевозят сюда свои семьи – преимущественно многодетные.

От мошенничества до разбоев и изнасилований

Большинство незаконно оказавшихся на оккупированной части Украины мигрантов – из Таджикистана и Узбекистана. Они работают на стройках, рытье окопов и возведении защитных укреплений для оккупантов, а также уже заполонили местные рынки, подмяв под себя торговлю. Причем продают в основном низкокачественный товар, на что местные "правоохранители" смотрят сквозь пальцы – пока мигранты отстегивают, их никто не трогает. Все точно так же, как и на территории РФ.

Дошло уже до того, что мигрантов в Мелитополе Запорожской области стало больше, чем коренных жителей. Они живут в хостелах, под которые переоборудовали отжатые торговые центры. То и дело там проводят проверки, однако никаких нарушений почему-то не находят.

А недовольство местных жителей растет с каждым днем. "Мигранты дурят на рынке, это уже все знают. Теперь же они цепляются еще и к несовершеннолетним девочкам: для них 12-13 лет – чуть ли не возраст создания семьи. Но сами признаются, что женятся только на своих, а с нашими девушками готовы только "гулять". Мол, им что, жалко, что ли? Наглые, настырные, для них женщина – рабыня. У соседей дочь-подросток, так вечером ее теперь обязательно встречают, девочку один раз уже пытались похитить", – рассказала OBOZ.UA жительница оккупированного Мелитополя.

По данным РІА Південь, мигранты стали объединяться в преступные группы и обирать пенсионеров, которых в регионе немало. Преступники работают по схеме "все по 2 тысячи рублей", на автомобиле везут в частный сектор разный товар – от бензопилы до ковров. Завидев пожилого человека, обступают его и навязывают товар. Человек будто под гипнозом выносит деньги и рискует остаться без последних сбережений.

Такая же ситуация и в оккупированном Приазовье. Мигранты – таджики и узбеки – буквально заполонили Мариуполь и соседние населенные пункты.

По словам бывшего жителя Мариуполя, у которого в городе остались пожилые родственники, на днях там распространили ориентировку о вооруженной банде мигрантов, которые совершили несколько разбойных нападений и убили двух местных жителей.

На счету других мигрантов есть и изнасилования несовершеннолетних. Последнее ЧП произошло с 15-летней девочкой.

"Российские оккупанты – саранча, а мигранты, которых они свозят в наш дом, ничуть не лучше", – говорит собеседник OBOZ.UA.

С каждым днем растет количество чужаков на захваченных территориях части Донецкой и Запорожской областей. И исправить ситуацию возможно только после деоккупации.