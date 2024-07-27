На Одесщине зафиксировали массовый мор рыбы: местных жителей беспокоит резкий запах

В Одесской области в Хаджибеевском лимане продолжается массовый мор рыбы. Жители облцентра и пригорода жалуются на резкий неприятный запах.

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Telegram-канал "Одесса INFO" поделился видео, на котором видно большое количество мертвой рыбы на береговой линии. "Одна из причин вони... Так как в лимане есть захоронение дуста, когда жарко – всегда такая вонь, просто сейчас сильнее", – рассказали авторы сообщества.

Эта проблема ежегодная, но температура этим летом рекордно высокая и неприятный запах ощущается все больше.

Одесский рыбоохранный патруль 24 июля сообщал в Facebook, что инспекторы зафиксировали замор рыбы на Хаджибейском лимане в районе села Нати (дамба объездной дороги). Экологи провели отбор проб воды и проинформировали экоинспекцию, другие профильные ведомства и местные органы власти.

"При визуальном осмотре обнаружен мор рыбы карп, бычок, белый амур, толстолоб и пиленгас. Основную массу составляет молодняк карпа весом в среднем 70 г и бычок размером 7-10 см", – рассказали специалисты.

Также погибли карпы до 1 кг, пиленгасы среднего размера и молодняк белого амура средним весом 70 г.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе на берег выносит мертвых дельфинов. Причиной гибели морских млекопитающих стало уничтожение природной экосистемы Азовского моря российскими захватчиками.

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