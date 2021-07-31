На Одесщине водитель легковушки наехал на велосипедистов: два человека погибли

В ночь на 31 июля в Белгород-Днестровском районе на трассе между селами Благодатное и Пшеничное произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека.

По информации от пресс-службы ГУ Нацполиции Одесской области, 22-летний водитель автомобиля "Mitsubishi Galant" совершил наезда на велосипед, который двигался по обочине трассы. 27-летний управляющий велосипедом и 19-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.

Прибывшая на место полиция установила, что пострадавших буквально отбросило от бампера автомобиля вместе с их двухколесным транспортным средством. Автомобилист с места аварии не скрывался.

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Сейчас открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины. Она предусматривает нарушение правил дорожной безопасности, повлекшее смерть одного и более человек. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

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