На Одесщине водитель легковушки наехал на велосипедистов: два человека погибли
В ночь на 31 июля в Белгород-Днестровском районе на трассе между селами Благодатное и Пшеничное произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека.
По информации от пресс-службы ГУ Нацполиции Одесской области, 22-летний водитель автомобиля "Mitsubishi Galant" совершил наезда на велосипед, который двигался по обочине трассы. 27-летний управляющий велосипедом и 19-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.
Прибывшая на место полиция установила, что пострадавших буквально отбросило от бампера автомобиля вместе с их двухколесным транспортным средством. Автомобилист с места аварии не скрывался.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины. Она предусматривает нарушение правил дорожной безопасности, повлекшее смерть одного и более человек. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
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