На Одесщине тетя поила алкоголем двухлетнюю племянницу в прямом эфире: ребенка забрали из семьи. Фото

В Одесской области 23-летняя тетя поила свою двухлетнюю племянницу пивом на камеру, ругалась и шарпала ребенка. Девочка изъята из семьи, ее состояние проверят медики.

Лица, допустившие противоправные действия в отношении малыша, будут привлечены к ответственности. Делом занимаются полицейские, сообщила пресс-служба ГУ НП Украины на официальном сайте.

Видео в интернете тетя ребенка опубликовала в четверг, 16 мая. В тот же день его заметили правоохранители.

Копы оперативно установили личность и местонахождение женщины. 23-летняя фигурантка объяснила, что "демонстрацией употребления алкогольных напитков, "угощением" двухлетней племянницы пивом, бранью в ее сторону и шарпаньем она хотела привлечь большее количество подписчиков к своему аккаунту".

Матери девочки 26 лет, она воспитывает дочку сама, в поле зрения полиции и социальных служб не попадала. Она объяснила, что привезла ребенка к сестре и временно оставила там на время ремонта в своей квартире.

Полицейские сообщили о событии соответствующим госучреждениям и составляют необходимые акты об изъятии ребенка. До выяснения всех обстоятельств девочкой будет заниматься служба по делам детей Одесского городского совета.

Обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения, когда с ними разговаривали правоохранители. В полиции пообещали представить правовую оценку действиям родственников девочки.

Как писал OBOZ.UA, 8 мая в городе Переяславе Киевской области прогулка по недостроенному зданию для ребенка едва не завершилась трагедией. Несовершеннолетняя девочка по неосторожности упала с девятого на седьмой этаж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!