На Одесчине подростки 1 сентября устроили пьяный дебош в школе и поплатились

В среду, 1 сентября, во дворе профессионально-технического лицея Подольска Одесской области были задержаны двое несовершеннолетних парней и водитель автомобиля ВАЗ, которые находились в нетрезвом виде. До начала традиционной линейки пьяные подростки устроили танцы под громкую музыку из салона машины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что нарушителями общественного порядка стали 16-летний и 17-летний братья, а также 18-летний водитель.

По факту распития ими спиртных напитков составлены два протокола: для несовершеннолетних в пьяном виде – по ст. 178 КУоАП, а для нетрезвого водителя – ст. 130 КУоАП. Правоохранители добавили, что, несмотря на неприятный инцидент, торжественные мероприятия в лицее прошли согласно учебному плану.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве подростки решили похулиганить и разрисовали вагон метро. Никто из пассажиров оболтусам замечания не сделал.