На Николаевщине женщина убила мужчину, который приставал к ней на дискотеке и угрожал ножом. Фото

Новогодняя дискотека в одном из сел Николаевской области обернулась трагедией. 30-летняя девушка, которая подверглась чрезмерным приставаниям своего 25-летнего знакомого, нанесла ему смертельный удар ножом.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области в Facebook. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к односельчанке и уже во дворе достал нож, принуждая к сексуальной связи.

"Девушке удалось отобрать оружие у своего обидчика и нанести ему удар в область живота. Пострадавший истек кровью и скончался на месте еще до прибытия скорой", – указано в сообщении.

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Полиция возбудила уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное девушке грозит до 15 лет тюрьмы, если суд не признает произошедшее мерой самозащиты.

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