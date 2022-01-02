На Николаевщине женщина убила мужчину, который приставал к ней на дискотеке и угрожал ножом. Фото
Новогодняя дискотека в одном из сел Николаевской области обернулась трагедией. 30-летняя девушка, которая подверглась чрезмерным приставаниям своего 25-летнего знакомого, нанесла ему смертельный удар ножом.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области в Facebook. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к односельчанке и уже во дворе достал нож, принуждая к сексуальной связи.
"Девушке удалось отобрать оружие у своего обидчика и нанести ему удар в область живота. Пострадавший истек кровью и скончался на месте еще до прибытия скорой", – указано в сообщении.
Полиция возбудила уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное девушке грозит до 15 лет тюрьмы, если суд не признает произошедшее мерой самозащиты.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве мужчина заступился за женщину, которую прямо на улице избивал супруг, за что сам получил смертельный удар ножом;
в Одесской области взрослый сын до смерти избил мать в припадке психической болезни.