На Николаевщине ВСУ ликвидировали российских оккупантов, которые пришли на украинскую землю. Фото

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В Николаевской области российские оккупанты не вышли с поля боя с украинскими воинами. Уничтожена группа вражеских солдат.

Также российская захватническая армия сегодня не досчитается техники. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Николаевщина. Вот таких "клиентов" остановили в их стремлении "освободить" украинскую землю наши защитники. Украинцы – сила!" – отметили в украинском оборонном ведомстве.

Там также показали оставшиеся на полях Николаевщины фото уничтоженных оккупантов и российской техники.

Судя по шевронам на телах оккупантов, они прибыли "освобождать" Украину из Волгограда, где базируется 20-я гвардейская мотострелковая дивизия, которую оккупанты самоуверенно называют "Прикарпатско-Берлинской". Она входит в состав 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ – той самой, командный пункт которой вместе с командующим армией ранее уничтожили украинские воины на знаменитом аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери России в войне против Украины достигли 15,3 тыс. человек: уничтожены 509 танков и 99 самолетов.

В частности, уже в восьмой раз украинские воины передали привет оккупантам на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.

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