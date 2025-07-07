На Николаевщине произошло возгорание на месте хранения боеприпасов: слышна детонация

В понедельник утром, 7 июля, на Николаевщине произошел пожар на месте хранения боеприпасов. Сейчас зафиксирована единичная детонация.

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Об этом говорится в Telegram-канале "Силы обороны Юга Украины". Причины возгорания не связаны с российскими обстрелами и сейчас выясняются.

"Сегодня, 7 июля около 10.00, в одной из общин Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов. Причина возникновения пожара уточняется, но по предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами. Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы", – говорится в сообщении.

На месте инцидента работают подразделения ГСЧС, которые прилагают все усилия для полной ликвидации пожара. Очаг возгорания уже локализован. Отмечается, что склад расположен за пределами населенных пунктов, поэтому угрозы для местного населения нет. В то же время граждан призывают оставаться в безопасных местах.

Военное командование создало специальную комиссию для тщательного расследования причин происшествия и выяснения ответственности должностных лиц, чьи действия или бездействие могли привести к возгоранию.

"Каждая единица материально-технических средств бережет жизнь и здоровье наших воинов на передовой", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля беспилотники Службы безопасности Украины атаковали оккупированный город Харцызск Донецкой области. Целью операции в районе населенного пункта стали склады боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июня в оккупированных Донецке и Ясиноватой, а впоследствии и в Луганске прогремели взрывы. В сети заявили, что поражение нанесли крылатые ракеты.

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