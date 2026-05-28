На Николаевщине произошло тройное ДТП с участием легковушки и двух фур, есть погибший. Фото
В Николаевской области 27 мая столкнулись легковушка и два грузовика. 84-летний пассажир машины Hyundai Accent погиб на месте ДТП; еще один человек получил травмы.
О тройной аварии с трагическими последствиями сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области. На официальном сайте правоохранители уточнили: все обстоятельства и причины инцидента еще расследуются.
Что известно о смертельном ДТП
Транспортные средства столкнулись примерно в 15:00 среды на автодороге Н-24 "Благовещенское – Николаев" вблизи села Лукашевка Синюхобридской громады Первомайского района.
Предварительно следователи установили, что 69-летняя водитель легковушки Hyundai Accent не справилась с управлением. Ее авто врезалось в фуру Iveco 75 E, за рулем которой находился 21-летний парень. Грузовик слетел с дороги в кювет.
После этого удара неуправляемый Hyundai столкнулся еще с одним грузовиком – MAN TGX. За рулем последнего был 37-летний водитель. Его машина выехала на обочину и перевернулась.
Погиб один человек: 84-летний пассажир легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии. Также травмировался водитель MAN, ему понадобилась помощь медиков.
Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими ТС, повлекшее смерть потерпевшего).
Копы попросили свидетелей этого ДТП обратиться в полицию по телефону 102 или 099-725-23-00, если они могут предоставить следствию подробности о дорожно-транспортном происшествии.
