На Николаевщине произошло тройное ДТП с участием легковушки и двух фур, есть погибший. Фото

В Николаевской области 27 мая столкнулись легковушка и два грузовика. 84-летний пассажир машины Hyundai Accent погиб на месте ДТП; еще один человек получил травмы.

О тройной аварии с трагическими последствиями сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области. На официальном сайте правоохранители уточнили: все обстоятельства и причины инцидента еще расследуются.

Что известно о смертельном ДТП

Транспортные средства столкнулись примерно в 15:00 среды на автодороге Н-24 "Благовещенское – Николаев" вблизи села Лукашевка Синюхобридской громады Первомайского района.

Предварительно следователи установили, что 69-летняя водитель легковушки Hyundai Accent не справилась с управлением. Ее авто врезалось в фуру Iveco 75 E, за рулем которой находился 21-летний парень. Грузовик слетел с дороги в кювет.

После этого удара неуправляемый Hyundai столкнулся еще с одним грузовиком – MAN TGX. За рулем последнего был 37-летний водитель. Его машина выехала на обочину и перевернулась.

Погиб один человек: 84-летний пассажир легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии. Также травмировался водитель MAN, ему понадобилась помощь медиков.

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими ТС, повлекшее смерть потерпевшего).

Копы попросили свидетелей этого ДТП обратиться в полицию по телефону 102 или 099-725-23-00, если они могут предоставить следствию подробности о дорожно-транспортном происшествии.

– 27 мая в Борисполе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и рейсового автобуса, в котором ехали 17 пассажиров. В результате столкновения машин есть погибший, три человека пострадали.

– Также в среду в Кировоградской области на трассе "Киев – Одесса" автомобиль Porsche Cayenne врезался в бетонную стелу и загорелся, вследствие чего погибли двое людей. Жертвами аварии являются TikTok-блогерша Vikunciy и ее помощница.

