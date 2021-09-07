На Николаевщине произошло ДТП с участием мэра Вознесенска. Фото и первые подробности

Во вторник, 7 сентября, в Вознесенске на Николаевщине столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и пассажирский автобус. В ДТП пострадал 32-летний мэр города Евгений Величко.

Авария произошла утром на пересечении улиц Берегового и Черняховского. Об этом сообщает полиция Николаевской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Величко, который находился за рулем легкового автомобиля, получил травмы.

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Тогда как водитель автобуса в результате столкновения не пострадал. В салоне его транспортного средства пассажиров не было.

На месте происшествия работали полицейские, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Отметим: Евгений Величко родился 17 октября 1988 в г. Вознесенск. В 2009-м окончил Уманский государственный аграрный университет и получил высшее образование по специальности "Экономика и предпринимательство". Городским главой стал, выиграв местные выборы 2020 года, он баллотировался в мэры Вознесенска как представитель "Слуги народа".

Автомобиль Volkswagen Passat 2010 года выпуска, на котором попал в ДТП, Величко приобрел в 2017 году. В 2021-м чиновник задекларировал наличие еще семи легковых и грузовых авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Любомировка на Николаевщине 17 августа попал в ДТП Mercedes, которым управлял пьяный водитель. Авто врезалось в дерево, погиб пассажир и еще двое травмировались.