На Николаевщине на военных ТЦК напали с битами и трубами: есть пострадавшие

На Николаевщине в селе Бугское люди, вооруженные битами и металлическими трубами, напали на военных ТЦК и полицейского во время мероприятий оповещения. В результате столкновения есть пострадавшие среди гражданских и военнослужащих.

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Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщила пресс-служба Николаевского областного ТЦК и СП. "Сегодня, 03.08.2025 года, в селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных", – говорится в сообщении.

Детали

В ТЦК информировали, что по состоянию на 14:00 известно, что гражданские, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили авто и нанесли травмы солдату из группы оповещения.

Этот военнослужащий в целях самозащиты произвел выстрел из травматического пистолета, зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.

По предварительной информации, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и СП, и со стороны гражданских.

На месте работают правоохранители.

В ТЦК заявили, что оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военному, который участвует в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора вооруженной агрессии РФ, а также его родным, наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.

В случае же избиения или причинения травм законодательством предусмотрено до 12 лет тюрьмы.

Также за такие действия может быть инкриминирована статья 114-1 Уголовного кодекса Украины (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ).

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в Виннице 1 августа произошел конфликт между ТЦК и местными жителями. Гражданские собрались возле стадиона и требовали выпустить задержанных мужчин.

А в Черкассах 30 июля мужчина, который проходил ВВК, выпрыгнул из окна. Родственники заявили, что пострадавший в тяжелом состоянии, в областном ТЦК объявили о начале служебного расследования.

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