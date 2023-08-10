На Николаевщине легковушка столкнулась со скорой: три человека погибли. Фото

В четверг, 10 августа, в 13:20 на трассе по направлению Благовещенск-Николаев неподалеку от села Михайловка произошло столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи. В результате удара погибли оба водителя, а также медик скорой, который ехал на месте пассажира.

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Об этом сообщили в службе ГСЧС, чьи сотрудники прибыли на место для оказания помощи. Причины аварии установит полиция.

По факту гибели трех людей возбуждено уголовное производство. Также следователи инициируют экспертизу для выяснения всех обстоятельств смертельного ДТП.

Учитывая, что удар машин произошел на большой скорости, смерть участников ДТП наступила мгновенно. Медики не смогли оказать помощи ни одному из пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, а еще двое были травмированы.

А под Харьковом произошла страшная авария, которая унесла жизнь подростка – 15-летней Альбины Харченко. За рулем автомобиля якобы находился киевский полицейский Ярослав Якименко.

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