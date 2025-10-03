'На ней не было живого места': мужчина рассказал, как четыре часа искал жену, которую убил потоп в Одессе. Фото

Трагедия, произошедшая в Одессе 30 сентября из-за мощного наводнения, унесла жизни многих людей. Одной из погибших стала Юлия Нефедова.

Ее тело муж Владимир самостоятельно искал четыре часа. Об этом сообщает "Думская".

По словам мужчины, трагедия произошла на улице Балковской.

"Она оставила машину на углу со спуском Степана Олейника, потому что дальше проехать не могла. Прошла 20 метров, и ее смыло. Мы общались за две минуты до ее смерти", – вспоминает Владимир.

Поток воды отнес женщину на 150 метров ниже. Ее тело зацепилось за столб. Мужчина рассказал, что искал жену самостоятельно, ведь от полиции помощи не получил.

"В полиции мне сказали: "Пишите заявление, завтра будем искать". Ни одного полицейского не было. Я подошел – она лежит возле столба. Я взрослый человек, много чего видел, но я кричу второй день подряд. Когда я нашел ее, на ней живого места не было..." – говорит вдовец.

У погибшей Юлии остался семилетний сын. Мужчина признался, что похоронил жену за свой счет, ведь никакой поддержки от городских властей не получил.

"С похоронами никто не помог, даже не позвонили. В документах написано: "утопление в результате стихийного бедствия", – рассказал Владимир.

Он убежден, что трагедии можно было избежать, если бы городские службы вовремя приняли меры.

"Это нонсенс, что люди погибают из-за дождя. Если бы была нормальная работа служб, этого могло бы не случиться. Если бы банально почистили ливневую канализацию, стояли и чистили, предупредили бы, перекрыли дорогу", – добавил он.

2 октября мужчина похоронил жену. Он требует, чтобы виновные в трагедии понесли ответственность.

Что предшествовало

По состоянию на 10:10 2 октября в Одессе завершили поисковые работы после непогоды, продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. Спасатели уже откачали воду из более чем 60 объектов, еще около 30 остаются подтопленными. Известно о 10 погибших и более 380 спасенных людей.

В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела сразу пятерых погибших: двух мужчин, двух женщин и девочки примерно 8 лет. Их личности устанавливаются. Спасатели не имеют доступа к телам – продолжается операция по откачке воды.

Еще два тела были обнаружены на улице Балковской: неопознанной женщины в возрасте 55-65 лет и местной жительницы 1987 года рождения. На улице Дача Ковалевского обнаружили тело еще одной женщины 1968 года рождения. На улице Рыбацкой – тело пропавшей 23-летней девушки.

Впоследствии стало известно, что спасатели нашли тело десятого погибшего человека в результате ливня 30 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе частично подтоплены улицы и остановлено движение отдельных видов транспорта. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено в разных районах города.

