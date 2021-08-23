На мероприятиях в Черкасской области с участием Зеленского произошли стычки активистов с полицией. Фото

В понедельник, 23 августа, в селе Марьяновка Черкасской области (географический центр Украины) произошли столкновения между правоохранителями и ветеранами войны на Донбассе. В полиции отметили, что активисты якобы хотели сорвать мероприятие.

Отметим, что речь идет о церемонии поднятия Государственного Флага, на которым присутствовал президент Владимир Зеленский. Как сообщили изданию "УНН" в пресс-службе патрульной полиции региона, группа людей принесла на мероприятие колонку и вела себя "провокационно".

"Сейчас правонарушителей задержаны. Устанавливаются обстоятельства", – добавили копы.

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В Telegram-канале "Национального корпуса" заявили, что правоохранители якобы напали на ветеранов, которые прибыли в Черкасскую область, чтобы посетить открытие арт-объекта "Сердце Украины". Были также опубликованы фото с места происшествия.

Количество задержанных на церемонии лиц достигло 6. В пресс-службе ГУ НП в Черкасской области добавили, что всего правонарушителей было около 30.

Были составлены административные протоколы по ст. 173 (Хулиганство) и 185-1 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) КоАП.

Напомним, что сегодня отмечается День Государственного Флага Украины. О том, что происходит в крупнейших городах страны, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL 14 августа "Нацкорпус" устроил столкновения с правоохранителями под Офисом президента на Банковой в Киеве. Не обошлось без пострадавших.